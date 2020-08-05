Биробиджан, , 11:18 — REGNUM В результате обрушения понтонного моста на учениях Минобороны РФ в посёлке Тельман Еврейской автономной области тяжёлые травмы получили десять срочников, ещё столько же госпитализированы с лёгкими и средними травмами.

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Стало известно, что ЧП произошло во время подготовки к учениям в тот момент, когда военнослужащие-срочники переводили понтонно-эстакадный мост РЭМ-500 через Амур. РЕН ТВ пишет о том, что поехали опоры и пролёты моста.

Жертв в результате обрушения моста нет. Все пострадавшие направлены в 301-й военный госпиталь в Хабаровске.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории Окинского района Бурятии введён режим ЧС из-за разрушения одной полосы автомобильного моста в местности Хайгас.