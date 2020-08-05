Санкт-Петербург, , 11:11 — REGNUM В ночном пожаре в жилом доме в Кировском районе Санкт-Петербурга погиб мужчина. Об этом 5 августа сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

Сообщение о возгорании в квартире дома 84 по бульвару Новаторов поступило на пульт дежурного около 02:08 мск в среду, 5 августа. Горела обстановка в трехкомнатной квартире пятиэтажного жилого дома. Выгорела комната и коридор площадью 20 кв. метров. В 02:27 пожар был ликвидирован.

«К ликвидации пожара привлекалось от МЧС три единицы техники и 13 человек личного состава», — говорится в сообщении ведомства.

Добавим, по данным источника ИА REGNUM, ЧП не обошлось без пострадавших. Спасатели передали медикам мужчину, который, несмотря на оказанную ему профильную помощь, скончался в карете скорой помощи.