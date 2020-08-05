Биробиджан, 5 августа 2020, 10:53 — REGNUM В Еврейской автономной области в посёлке Тельман обрушился мост. Сообщается о 20 пострадавших призывниках.
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Во время проведения учений при сооружении понтонного моста произошло смещение опор и пролетных строений. Мост обрушился. Пострадали 20 военнослужащих-призывников. Жертв нет.
Пострадавшие доставлены в военный госпиталь в Хабаровске, пишет Рен ТВ.
Официальных комментариев о случившемся пока нет.
Как сообщало ИА REGNUM, в Галичском районе Костромской области большегруз проломил деревянный мост через реку Тёбзу, соединяющий пять деревень района с областным центром — Костромой.