Йошкар-Ола, , 10:51 — REGNUM В Марий Эл по итогам проверки, организованной после появления сообщений в СМИ, возбуждено уголовное дело по п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ («Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетней»). Об этом сообщает следственное управление СКР по республике.

По предварительным данным, в течение трёх дней июля текущего года в Йошкар-Оле несовершеннолетние девочки неоднократно наносили побои 13-летней местной жительнице.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2020 года в Санкт-Петербурге 10-летний мальчик играл на детской площадке, но это не понравилось каким-то ребятам, которые считали, что данная площадка принадлежит им. Они напали на мальчика, не давая ему позвать на помощь, избили палками и убежали. Потерпевший школьник смог дойти до дома, где его мать вызвала скорую помощь. Потерпевший получил множество ударов по голове, рваную рану в области подмышечной зоны и перелом левой руки. Ребенка прооперировали, его состояние медики оценивали как стабильно тяжелое. Полицейские начали поиски несовершеннолетних злоумышленников.

Читайте также: В Петербурге подростки избили 10-летнего мальчика за игру на «их» площадке