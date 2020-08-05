Самара, , 10:51 — REGNUM Двух женщин подозревают в продаже алкоголя подросткам в Самарской области. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

По предварительным данным, в Самаре на ул. Партизанской подозреваемая продавец магазина 1970 года рождения продала алкоголь несовершеннолетнему. Стражи порядка установили, что она уже попадала в поле зрения полицейских за продажу спиртного подросткам. Ранее в отношении подозреваемой был составлен протокол об административном правонарушении и проведена разъяснительная беседа. Поэтому подозреваемая знала, что в случае повторного нарушения ей грозит уголовная ответственность.

Подобное нарушение произошло и в Самарском районе. Там, по данным правоохранителей, в торговой точке на улице Галактионовской несовершеннолетнему продали алкоголь. Подозреваемая продавец 1981 года рождения также была ранее привлечена к административной ответственности за подобное нарушение.

Сообщается, что по данным фактам были возбуждены уголовные дела по признакам продажи алкоголя подросткам.

Расследование дел продолжается.

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