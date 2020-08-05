Биробиджан, , 10:42 — REGNUM Восемнадцать человек пострадали в результате обрушения моста в поселке Тельмана в Смидовичском районе Еврейской автономной области, сообщает 5 августа ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона.

Авария произошла во время учений железнодорожных войск. Все травмированные военнослужащие направлены в военный госпиталь Хабаровска. Причины происшествия уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля в Галичском районе Костромской области «Урал» рухнул в реку Тёбзу. Грузовик проломил деревянный мост, который связывал пять деревень района с Костромой.

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