Посёлок городского типа Усть-Нера, Якутия, , 10:42 — REGNUM В Якутии устанавливаются обстоятельства гибели 4 августа двух работников прииска, который находится в 140 км от посёлка Усть-Нера, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ республики.

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Мужчины погибли при установки отводной трубы к металлической ёмкости для хранения жидких бытовых отходов.

На место происшествия в Оймяконский район прибыли следователи, полиция и представители золотодобывающей компании.

«Установлено, что во время проведения сварочных работ при прожигании под отводящую трубу отверстия в одном из металлических листов септика произошёл резкий хлопок, вследствие чего лист сорвался и обрушился на работников, придавив их», — пояснили следователи.

Сварщики 53 лет и 61 года скончались на месте.

Позже будет принято решение в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Заречном Пензенской области от удара током погиб мужчина — он устанавливал печь.