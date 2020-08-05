Борзя, Забайкальский край, , 10:35 — REGNUM В заказнике «Борзинский» при осуществлении своих профессиональных образностей от рук браконьеров пострадал инспектор Государственного казённого учреждения «Дирекция особо охраняемых природных территорий» (ГКУ «Дирекция ООПТ»). Подробности сегодня, 5 августа, сообщает региональное министерство природных ресурсов.

Инцидент произошёл в конце июля 2020 года. Обследовав прилегающую территорию, егерь обнаружил четырёх граждан, которые разделывали туши лося и косули. Когда он попытался задержать браконьеров, те оказали физическое сопротивление и скрылись.

«Инспектор по спутниковой связи сообщил о нарушителях в местное Управление министерства внутренних дел (УМВД) и охотоведу заказника. В результате оперативно-следственных мероприятий, сотрудники МВД и «Дирекции ООПТ», в ходе погони на рассвете 1 августа задержали двух граждан с тушами лося и косули. По факту выявления нарушителей возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 258 УК РФ «Незаконная охота, совершенная группой лиц по предварительному сговору, причинившее особо крупный ущерб», — пояснил директор ГКУ «Дирекция ООПТ» Александр Бузинов.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту причинения вреда здоровью государственному инспектору.

Напомним, по действующим нормам, на одного инспектора приходится не более 15 тысяч гектаров охраняемых территорий, однако на региональных землях этот показатель на сегодня превышен в два раза.