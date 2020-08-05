Тюмень, , 10:32 — REGNUM В Тюмени задержан подозреваемый в зверском убийстве девушки, изуродованное тело которой было найдено возле дома 71 «А» по улице 50 лет ВЛКСМ 29 июля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

Чтобы вычислить подозреваемого, правоохранители опрашивали очевидцев, изучили видеозаписи с уличных камер видеонаблюдения, а также произвели ряд других мероприятий.

Предварительно установлено, что задержанный, ранее судимый 32-летний гражданин спровоцировал конфликт со случайной прохожей, и складным ножом нанёс жертве множество ударов.

Подозреваемому уже предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Решается вопрос о его заключении под стражу.

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