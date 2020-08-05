Бейрут, , 10:06 — REGNUM Появилась и обсуждается в СМИ версия о потенциальном виновнике взрыва в Бейруте. По итогам заседания Высшего совета по обороне, выяснилось, что селитра, ставшая причиной взрыва, в 2013 году судом была конфискована у предпринимателя из Хабаровска.

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Хабаровск опять прогремел: селитра хранилась на складе, на 12-м причале порта Бейрута в ожидании дальнейшей утилизации.

Её сняли с судна Rhosus, которое транспортировало химикаты из Батуми в Мозамбик, но по пути случилась поломка и капитан вынуждено остановился в Бейруте. Владелец судна — предприниматель из Хабаровска Игорь Гречушкин практически сразу бросил его и экипаж. Уже тогда были проблемы с выплатой зарплаты. На Rhosus наложили арест.

Известно, что Гречушкин живёт на Кипре.

В 2013 году на судне было восемь украинских моряков и один россиянин, пятеро смогли вернуться на родину сразу. Остальные, в том числе русский, ещё год жили на корабле, но потом также уехали домой.

«Корабль оставили в порту, а аммиачную селитру сгрузили и оставили на хранении до решения суда об утилизации. Во время ревизии в порту обнаружили щель в стене склада, где хранилась селитра, которую было решено заварить. Во время сварочных работ искры попали на петарды, которые загорелись и привели к взрыву селитры», — пишет Habarov.today.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа в Бейруте взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры, погибли более 80 человек, 4 тыс. пострадали. Город практически разрушен.