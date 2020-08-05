Чита, , 10:02 — REGNUM Защита солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, устроившего кровавую бойню в ЗАТО Горный Забайкальского края, подала ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Равиля Тугушева.

По его словам, выявлен ещё один факт неуставных отношений со стороны офицеров и превышение должностных полномочий.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вечером, 25 октября 2019 года при смене караула в ЗАТО Горный солдат-срочник взял автомат и расстрелял двух офицеров и шестерых своих сослуживцев в войсковой части, расположенной в ЗАТО Горный.

В СМИ просочилась информация о том, что расстрел происходил прицельно (Шамсутдинов, по некоторым данным, хладнокровно добивал некоторых раненых), а на допросе вначале признался, что нисколько не жалеет о своём поступке.

Позднее солдат написал открытое письмо родственникам убитых, в котором попросил прощения и сказал, что всегда хотел служить в армии, но не представлял, в каком «аду» окажется.

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