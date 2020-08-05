Наньнин, Китай, , 09:54 — REGNUM Три человека погибли в результате пожара в Гуанси-Чжуанском автономном районе на юге Китая, сообщает 5 августа агентство Синьхуа.

Инцидент произошел в районе Йоуцзян города Байсэ, сообщили в местном бюро общественной безопасности, около 5:30 по местному времени. Все получившие ранения были доставлены в госпиталь на лечение.

Местная полиция, пожарные и службы экстренного реагирования направились на место происшествия для тушения пожара. Это удалось сделать уже к 5:30 по местному времени. Ведется расследование причин произошедшего.