Бейрут, , 09:58 — REGNUM Взорвавшаяся в порту Бейрута в ходе проведения сварочных работ аммиачная селитра была конфискована с судна под названием Rhosus в сентябре 2014 года. Об этом 5 августа сообщает телеканал LBCI со ссылкой на итоги заседания Высшего совета по обороне страны.

По данным журналистов телеканала, судно Rhosus перевозило селитру из Батуми в Мозамбик и в сентябре 2014 года вынуждено было сделать незапланированную остановку в Бейруте по причине неполадок.

Судну запретили выходить из порта после проверки груза, и конфискованная аммиачная селитра находилась на складе на 12-м причале Бейрута, откуда ее должны были вывезти на утилизацию.

При этом ввиду того, что на судне продолжал находиться опасный груз, ливанские власти оставили на нем четырех моряков, которые должны были ждать сменного экипажа.

Также, как утверждали моряки, владельцем Rhosus был предприниматель, уроженец Хабаровска Игорь Гречушкин, который проживает на Кипре, однако он обанкротился и, как заявили матросы, «фактически бросил судно». После этого юристами кредиторов было получено три ордера на арест ходившего под флагом Молдавии судна.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что общее количество погибших в результате взрыва в порту столицы Ливана — Бейрута — выросло до 100 человек.

Читайте развитие сюжета: При взрыве в Бейруте пострадал дом Карлоса Гона