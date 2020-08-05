Брянск, , 09:45 — REGNUM Уголовное дело о причинении смерти по неосторожности возбуждено после падения ребёнка из окна многоэтажного дома в Брянске, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета. Погибла восьмилетняя девочка.

Трагедия произошла днём 30 июля 2020 года в Фокинском районе города. Школьница разбилась после падения из окна многоквартирного дома. Следователи провели осмотр места происшествия, зафиксировали обстановку места проживания погибшей девочки, допрошены родители и другие родственники.

Назначены необходимые судебные экспертизы.