Санкт-Петербург, , 09:39 — REGNUM Сотрудники ФСБ нагрянули с обысками в головной офис старейшего петербургского таможенного брокера «Аривист». Причиной следственных действий стала незаконная банковская деятельность. Об этом 5 августа сообщает издание 47news.

Обыски проводились 4 августа в бизнес-центре на Гапсальской улице в Санкт-Петербурге. Следователи искали улики сразу по нескольким статьям УК РФ: «Организация преступного сообщества», «Незаконная банковская деятельность», «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

По версии следствия, с апреля 2016 по сентябрь 2019 года 16 участников преступного сообщества получили доход от незаконной банковской деятельности в размере 422 млн рублей. Также им вменяют перевод за границу по поддельным документам 4,2 млн евро (на тот момент около 6 млрд рублей).

«Деньги обналичивались и переводились за рубеж с помощью более чем 250 юрлиц. Установлены четверо руководителей группы (Кузнецов, Цой, Кулаков), один из них гражданин Эстонии (Хейти Раага)», — отмечает источник.

ГК «Аривист» — группа компаний, оказывающих полный комплекс услуг по доставке и таможенному оформлению грузов с 1992 года. В состав группы входят: логистическая компания, автопредприятие, три лицензированных таможенных представителя и терминальный комплекс.