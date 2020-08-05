Киев, , 09:42 — REGNUM В Киеве остановлена работа станции метро «Лукьяновская» из-за сообщения о минировании. Об этом сообщает в среду, 5 августа, ресурс Dtp.kiev.ua.

Журналисты рассказали, что станция была в час пик закрыта на вход и выход. Сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб проверяют полученную информацию.

В пресс-службе городской транспортной компании «Киевпасстранс» рассказали о том, что возле одного из входов на станцию был обнаружен подозрительный предмет:

«Задерживается движение троллейбусов №28 на ст. м. «Лукьяновская» (вход со стороны ул. Ильенко по причине нахождения подозрительного предмета у входа», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее полиция Киева задержала подозреваемого в ложном минировании станции метро «Вокзальная». Из-за ложного сообщения около 300 пассажиров, находившихся на станции, были вынуждены эвакуироваться.

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