Волгоград, , 09:39 — REGNUM По подозрению в покушении на изнасилование задержан ранее судимый житель Волгограда. Мужчина с интервалом в полчаса на одной и той же улице напал на женщину и пенсионерку, сообщили 5 августа в региональном Следственном комитете.

Рано утром 31 июля подозреваемый на улице Новодвинской догнал молодую женщину, повалил её на землю и попытался изнасиловать. Девушка сумела отбиться от него и убежать. Спустя полчаса на этой же улице мужчина напал на 72-летнюю пенсионерку. Освободить женщину помог случайный прохожий, который сумел задержать злоумышленника, вызвал на место происшествия полицию и передал им подозреваемого.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина заключён под стражу. Установлено, что ранее он был судим за причинение тяжкого вреда здоровью со смертельным исходом и незаконный оборот наркотиков.