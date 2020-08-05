Ульяновск, , 09:30 — REGNUM В Ульяновской области за сутки зарегистрировано три травяных и один лесной пожар. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону.

Лесной низовой пожар произошёл возле населённого пункта Жадовка в Барышском районе, площадь возгорания составила 0,13 гектара. Информация о происшествии поступила в 18:20, пожар был ликвидирован через два часа. Для тушения привлекались восемь человек и четыре единицы техники.

Кроме того, спасатели трижды выезжали на тушение сухой травы. Пожары произошли в Ульяновске, Карсунском и Старокулаткинском районах. Общая площадь, пройденная огнём, превысил 1 гектар.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее два лесных пожара произошли возле населённого пункта Заречное в Барышском районе и у посёлка Еремкино в Теренгульском районе.

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