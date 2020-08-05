Сызрань, Самарская область, , 09:29 — REGNUM Полицейские спасли семью во время пожара в Самарской области. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба ГУ МВД по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, в г. Сызрань ночью с 1 по 2 августа произошёл пожар в надворной постройке во дворе частного дома. Густой дым, который шел из-под крыши сооружения заметили двое полицейских. Они в это время несли службу и проезжали по ул. Западной.

Полицейские сообщили о возгорании пожарным, а сами начали стучать в окна и двери дома, одновременно пытаясь преградить огню путь к жилому заданию. Стражам порядка удалось разбудить жильцов. Полицейские помогли семье быстро собрать документы и необходимые вещи и отвели людей на безопасное расстояние. Сами же продолжили борьбу с огнем до приезда пожарной команды.

Сообщается, что в настоящее время решается вопрос о поощрении сотрудников полиции, которые спасли семью во время пожара.

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