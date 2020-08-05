Иркутск, , 09:25 — REGNUM Байкальская природоохранная прокуратура просит откликнуться граждан, обладающих информацией о жестоком убийстве медведя на Байкале. Поводом послужило видео, опубликованное в социальных сетях. На кадрах видно, как люди, плывущие вдоль берега на моторной лодке, завидев медведей, один из которых зашёл в воду и поплыл, заглушили мотор, подплыли к животному ближе и выстрелили в упор. Животное пошло ко дну.

На Байкале убили медведя Цитата из видео

Автор публикации обозначил место происшествия как Чивыркуйский залив. Но в прокуратуре после выяснения обстоятельств случившегося заявили, что установить место совершения правонарушения не представляется возможным.

«В связи с чем обращаемся к гражданам, обладающим информацией по данному факту, с просьбой при наличии более точной информации обратиться в Байкальскую межрегиональную природоохранную прокуратуру с заявлением», — сказано в официальном сообщении прокуратуры.