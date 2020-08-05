Уфа, , 09:08 — REGNUM Четыре очага природных пожаров за сутки выявили в Башкирии. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба республиканского МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, общая площадь выявленных пожаров составила более 16 га. При этом, два пожара в Белорецком и Бурзянском районах на площади 1,65 га удалось ликвидировать.

Отмечается, что два лесных пожаров продолжают действовать. При этом один очаг на площади 15 га в Башкирском государственном природном заповеднике локализован. Кроме этого, лес продолжает гореть и в Зилаирском районе.

Сообщается, что в текущем году в Башкирии произошло 122 природных пожара, что на 30 пожаров меньше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

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