Сакраменто, США, , 08:56 — REGNUM Боевую машину-амфибию ВМС США с находящимися в ней утонувшими морскими пехотинцами нашли около побережья американского штата Калифорния. Об этом 5 августа сообщает командование 1-го экспедиционного корпуса Морской пехоты на своей странице в соцсети Twitter.

«Подводное спасательное командование подтвердило, что останки людей были обнаружены с помощью дистанционно управляемых видеосистем на борту подводного поисково-спасательного корабля HOS Dominator», — говорится в сообщении.

Также сообщается, что американский военно-морской флот активизировал работы по поднятию затонувшей машины-амфибии из-под воды, которые планируется завершить к концу недели.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 2 августа стало известно, что в результате несчастного случая с боевой машиной-амфибией ВМС США на военных учениях у берегов Калифорнии один морпех погиб, еще восемь пропали без вести. Позднее стало известно, что на борту затонувшей машины находилось 16 человек.