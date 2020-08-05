Октябрьский район, , 08:56 — REGNUM В Октябрьском районе Приморья вынесен приговор бывшему директору школы, которую признали виновной в мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры края.

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В суде установлено, что должностное лицо с 2014 по 2018 годы неоднократно выезжала за границу на отдых. Используя своё служебное положение и доверительные отношения с подчинёнными, директор школы давала распоряжение вносить в табеля учёта использования рабочего времени заведомо ложные сведения о том, что она якобы фактически находилась на работе.

«В результате преступных действий муниципалитету причинён ущерб в сумме более 30 тыс. рублей, который подсудимая возместила в полном объёме», — пояснили в прокуратуре.

Суд назначил наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Приговор не вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморском крае перед судом предстанет бывший начальник Владивостокского центра организации работы железнодорожных станций — структурного подразделения ОАО «Российские железные дороги» за мошенничество, получение и дачу взяток.