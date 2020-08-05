Красноярск, , 08:47 — REGNUM Красноярская природоохранная прокуратура пересчитала сумму экологического ущерба, причинённого в результате аварии на реке Сейба в Красноярском крае, увеличив размер исковых требований до 424 млн рублей. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба прокуратуры Красноярского края.

Как следует из заявления ведомства, представитель Красноярской природоохранной прокуратуры озвучил новую сумму понесённого водными ресурсами региона ущерба в ходе рассмотрения в Ленинском районном суде Красноярска дела о взыскании этого ущерба с ООО «Сисим».

Предварительно рассчитанный специалистами Енисейского межрегионального управления Росприроднадзора размер ущерба в стоимостном выражении превышал 362 млн рублей.

«В ходе рассмотрения дела ущерб, причинённый загрязнением рек, пересчитан и составил более 424 млн рублей», — говорится в заявлении прокуратуры.

Уточнённый иск прокуратуры был принят судом. Рассмотрение дела будет продолжено после перерыва.

Как сообщало ИА REGNUM, уголовное дело по факту прорыва дамбы в Красноярском крае на реке Сейбе и гибели людей в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу. Обвинительное заключение по делу в отношении генерального директора золотодобывающего предприятия ООО «Сисим», начальника участка и горного мастера этого предприятия утвердил заместитель генерального прокурора России.

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