Дакар, , 08:54 — REGNUM Сторонников мусульманского религиозного и политического лидера в Сенегале подозревают в совершении «налета» на офис редакции местной газеты после того, как в издании опубликовали информацию о госпитализации политика. Об этом передает ВВС Africa.

По информации журналистов телерадиокомпании, в газете Les Echos сообщалось, что Серинья Мустафа Си был госпитализирован с COVID-19. Однако его сторонники заявили, что опубликованная информация — ложь. По словам репортеров, в словах активистах слышалась «завуалированная угроза».

Сотрудник газеты Les Echos сообщил, что во время налета были повреждены семь компьютеров и другое оборудование.

Мустафа Си — лидер братства «Тиджания» и партии «Пур», кандидат от которой набрал 4% голосов избирателей на прошлогодних президентских выборах.