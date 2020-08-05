Заречный, Пензенская область, , 09:19 — REGNUM В городе Заречном Пензенской области от удара током погиб мужчина. Следственные органы ведут проверку по факту смерти пострадавшего, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

Удалось выяснить, что днем 2 августа 51-летний мужчина в своей квартире устанавливал духовой шкаф. При подключении техники к розетке, которую мужчина монтировал самостоятельно, его ударило током. Супруга пострадавшего вызвала скорую медпомощь, но реанимационные мероприятия его не спасли.

Следователи устанавливают обстоятельства случившегося и призывают граждан для работ с электричеством, не имея специальных навыков, привлекать специалистов.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Татарии в результате поражения электротоком 3 июля 2020 года в котельной Новошешминского района погиб 20-летний слесарь. Мужчина должен был устранить один из повисших проводов и случайно задел пальцами находившееся под напряжением оборудование. От полученного удара током слесарь скончался по дороге в больницу.

Читайте также: В Татарии 20-летнего слесаря котельной убило током