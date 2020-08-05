Петропавловск-Камчатский, , 08:42 — REGNUM В Камчатском крае под суд пойдёт водитель автомобиля, из которого при движении выпала двухлетняя девочка, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональной прокуратуре.

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Обвиняемый перевозил двух малолетних детей на заднем сидении без специальных кресел. Двухлетняя девочка выпала из автомобиля при движении.

Водитель доставил ребёнка в больницу, но при этом скрыл обстоятельства полученных травм. Девочка скончалась в больнице.

Обвиняемые 42-летний житель посёлка Палана признал свою вину. Ему грозит лишение свободы сроком до 12 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии после гибели двухлетней девочки под упавшим телевизором по итогам проверки возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).