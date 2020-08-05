Бейрут, , 08:32 — REGNUM Дом, в котором в Бейруте проживает сбежавший от властей Японии экс-глава концерна Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон, пострадал от мощного взрыва, 4 августа прогремевшего в порту города. Об этом 5 августа сообщает газета Estadão со ссылкой на супругу экс-главы Кэрол Гон.

«У нас всё хорошо, но дом разрушен. Разрушен весь Бейрут», — приводит ее слова издание.

Также указывается, что ни сам Гон, ни его супруга не пострадали в результате взрыва, однако в доме при этом выбиты двери и стекла, несмотря на то, что он располагается вдали от порта.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что более 70 человек погибли, свыше 4 тыс. получили ранения в результате мощного взрыва в порту Бейрута.

Напомним, бывший глава концерна Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон прибыл в Бейрут в конце декабря 2018 года, сбежав от властей Японии, где его до того арестовали по подозрению в финансовых махинациях и сокрытии доходов.

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