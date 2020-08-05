Бейрут, , 08:22 — REGNUM Более 70 человек погибли, свыше 4 тыс. получили ранения в результате мощного взрыва в порту Бейрута. Об этом сообщает телеканал «Аль-Джазира» со ссылкой на министерство здравоохранения Ливана.

По данным на утро 5 августа погибшими числятся 78 человек.

Число погибших может возрасти при разборе завалов, многие люди пока считаются пропавшими без вести. От взрыва пострадала половина города, тела погибших спасатели извлекают из-под обломков. Больницы переполнены из-за большого числа пострадавших.

Премьер-министр Ливана Хассан Дияб заявил, что в порту взорвалась аммиачная селитра, которую хранили ненадлежащим образом. Около 2750 тонн этого вещества находились в порту шесть лет.

В Ливане объявлен трехдневный траур. Правительство созвано на экстренное заседание президентом Мишелем Ауном. Ожидается, что в стране на две недели будет объявлено чрезвычайное положение.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв в Бейруте произошёл вечером 4 августа.

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