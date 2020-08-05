Октябрьский, Башкирия, , 08:29 — REGNUM Проверку после обнаружения тел женщины и ее сына в квартире дома проводит прокуратура Башкирии. Об этом 5 августа сообщает пресс-служба республиканского надзорного ведомства.

По сообщению пресс-службы ведомства, на место происшествия выехал прокурор г. Октябрьский. Сейчас стражи порядка устанавливают лиц, которые могли быть причастными к данному преступлению, а также все обстоятельства произошедшего.

Расследование данного дела взято на контроль прокуратурой Башкирии.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что 4 августа текущего года в квартире жилого дома в г. Октябрьский были обнаружены тела женщины 42 лет и ее сына 11 лет с признаками насильственной смерти. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам убийства.

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