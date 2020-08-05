Марсель, Франция, , 08:21 — REGNUM Во Франции на средиземноморском побережье к западу от Марселя эвакуируют отдыхающих в кемпингах, поскольку сильный пожар уже уничтожил несколько сотен гектаров растительности, передает BFM TV.

Национальная полиция сообщила, что отдыхающих из трех кемпингов в коммуне Мартиг попросили перебраться на пляж.

Пожар, вспыхнувший в лесу, вечером 4 августа 2020 года около 20:00 уже уничтожил более 850 га растительности. Более 1200 пожарных при поддержке семи самолетов борются с пламенем к юго-западу от Мартига.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманин прибыл на место происшествия, где встретился с пожарными.

Напомним, в период с 2015 по 2019 год в департаментах Средиземноморского побережья в среднем ежегодно горит 9300 га леса.