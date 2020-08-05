Махачкала, , 08:12 — REGNUM Девять человек получили травмы различной степени тяжести после падения грузовика с обрыва в районе горного Бежтинского участка в Дагестане. Среди пострадавших есть дети, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе минздрава республики.

ДТП произошло накануне, 4 августа, примерно в 08:30 недалеко от села Бежта. По данным МВД Дагестана, грузовая машина «ЗИЛ» под управлением 39-летнего мужчины опрокинулась в кювет из-за проседания грунта дороги. В полиции отметили, что в результате происшествия пострадали три пассажира 1989−1990 годов рождения.

Между тем, по информации дагестанского минздрава, в аварии пострадали девять человек, всех их доставили в центральную районную больницу Бежтинского участка. Среди госпитализированных пятеро детей, младшему из которых шесть лет. Две женщины 1989 и 1991 годов рождения находятся в тяжелом состоянии, остальные пассажиры грузовика получили травмы средней степени тяжести.