Уфа, , 08:08 — REGNUM Тела женщины и ее несовершеннолетнего сына обнаружили в квартире жилого дома в Башкирии. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по региону.

По сообщению пресс-службы ведомства, 4 августа текущего года стражи порядка получили информацию о том, что в закрытой изнутри квартире многоквартирного дома в г. Октябрьском были найдены тела женщины 42-х лет и ее сына 11-и лет с признаками насильственной смерти.

Отмечается, что следователи возбудили уголовное дело по признакам убийства. В настоящее время стражи порядка устанавливают обстоятельства произошедшего.

Расследование дела продолжается.

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