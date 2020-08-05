Красноярск, , 08:02 — REGNUM Поверив лжесотрудникам банка, житель города Красноярска лишился крупной суммы денег. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 августа в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

В полицию обратился 55-летний мужчина. Он рассказал, что ему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником службы безопасности банка. Звонивший заявил, что со счёта мужчины производится несанкционированная попытка списания денег. Якобы для их сохранности злоумышленник предложил создать несколько счетов, на которые нужно будет перевести всю имеющуюся сумму. В итоге красноярец перечислил на указанные злоумышленником счета 2 млн 965 тыс. рублей.

Полицейские устанавливают личность лжесотрудника банка. Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Пензенской области 56-летний фермер перевёл мошенникам около 1 млн рублей.

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