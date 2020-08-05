Иркутск, , 08:03 — REGNUM Военные Восточного военного округа (ВВО) приступили к поискам пропавшего 19 июля вылетевшего с территории Бурятии самолета Ан-2 с использованием беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Орлан-10». Об этом 5 августа сообщили журналистам в пресс-службе ВВО.

В пресс-службе уточнили, что расчет БПЛА «Орлан-10», из числа дислоцированных в Бурятии подразделений ВВО, прибыл в населенный пункт Черемхово (Иркутская область) и присоединился к поискам пропавшего самолета.

«Мониторинговый полёт осуществляется в 60 км на юго-запад от Усолья-Сибирского (Иркутская область). Полёты БПЛА по поиску самолёта Ан-2 будут ежедневно, длительностью не менее десяти часов», — также сообщили в пресс-службе.

Кроме этого, сообщается, что маршрут полетов БПЛА запланировано уточнять с сотрудниками МЧС и с представителями координационного центра региона.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 4 августа стало известно, что в Бурятии продолжаются поисковые работы в связи с исчезновением самолёта Ан-2.