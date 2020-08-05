Хабаровск, , 07:54 — REGNUM В Хабаровске возбуждено и расследуется уголовное дело в отношении сотрудника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, обвиняемого в получении взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

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В ходе следствия установлено, что обвиняемый в 2018 году получил от проектировщиков взятку в 280 тыс. рублей за быстрое согласование документов, связанных с пожарной безопасностью будущего строительного объекта.

Обвиняемый заключён под домашний арест. Расследование уголовного дела продолжается.

Сотруднику МЧС грозит лишение свободы от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье в суд передано дело в отношении инспектора центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии. Его поймали на взятке в 100 тыс. рублей.