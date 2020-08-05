Бейрут, , 07:31 — REGNUM Расследование взрыва в порту Бейрута должно установить точную причину случившегося, несмотря на то, что последняя информация указывает на наличие огромного количества взрывчатых веществ, заявил министр внутренних дел Ливана Мухаммед Фахми, передает местный телеканал MTV.

Он отметил, что для полного понимания картины необходимо дождаться результатов расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 августа президент США Дональд Трамп заявил, что в порту Бейрута могла взорваться бомба. По его словам, так считают высокопоставленные американские военные, с которыми разговаривал глава государства.

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