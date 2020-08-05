Иркутск, , 07:30 — REGNUM Эпидемиологическая ситуация в Иркутской области остаётся напряжённой. Как сообщает сегодня, 5 августа, оперативный региональный штаб, общее число выявленных носителей коронавируса составляет уже 14 251 человек, причём 128 добавились только за последние сутки.

Не обошлось без новых летальных случаев: умерли четыре пациента с COVID-19 и ещё один носитель SARS-CoV-2. Общее число погибших с коронавирусом составляет уже 220 человек.

В инфекционных отделениях стационаров лечатся 818 пациентов, из них 52 человека болеют тяжело. Выздоровели 10 764 человека.

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