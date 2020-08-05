Красноярск, , 07:30 — REGNUM На утро 5 августа в Красноярском крае действуют 18 лесных пожаров на общей площади 308 га. Как сообщили ИА REGNUM в краевом минлесхозе, возгорания зафиксированы в Богучанском, Кежемском, Тюхтетском и Эвенкийском районах. Восемь пожаров локализовано.

Таким образом, за сутки площадь лесных пожаров в крае выросла.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 4 августа в регионе было зарегистрировано 16 возгораний на площади 263 га.

За минувшие сутки в крае потушили четыре пожара на площади 27,5 га в Богучанском, Енисейском и Эвенкийском районах.

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