Благовещенск, , 07:18 — REGNUM В Амурской области в суд передано дело в отношении инспектора центра лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии. Его поймали на взятке в 100 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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Сотрудник Росгвардии получил взятку от директора частной охранной компании. Взамен он обещал покровительство фирме. Обвиняемого задержали при получении денег в районе одного из домов по улице Василенко в селе Чигири.

На имущество сотрудника Росгвардии наложен арест.

Как сообщало ИА REGNUM, в получении взятки в особо крупном размере подозревают бывшего первого заместителя директора департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области.