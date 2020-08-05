Петропавловск-Камчатский, , 06:58 — REGNUM На Камчатке 38-летний житель Вилючинска с подельником убили сироту и похитили у неё деньги от продажи квартиры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СК РФ.

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Обвиняемый познакомился с 28-летней сиротой, у которой была квартира в Петропавловске-Камчатском. Он убедил её продать жильё и женился на ней на следующий день после сделки. Затем уже муж уговорил сироту снять деньги от продажи квартиры в сумме 1,1 млн рублей. Мужчина привлёк к убийству супруги подельника, который в дальнейшем получил 300 тыс. рублей. Совместно они жестоко убили сироту — её душили ремнями и электрическим кабелем.

Труп убитой поместили в сумку и вывезли в лесной массив. Когда обвиняемые тащили тяжелый груз их заметили сотрудники Росрыболовства по Камчатскому краю, которые поинтересовались, что за сумку мужчины несут в лес. Муж сироты сказал, что они хоронят сбитую на дороге собаку. Испугавшись, мужчины бросили сумку и уехали на машине.

Сотрудники Росрыболовства обнаружили в сумке труп женщины и поспешили сообщить об этом в полицию. Ориентировка на обвиняемых была передана на КПП на въезде в ЗАТО Вилючинск. Преступники не остановились по требованию сотрудника полиции на КПП и снесли шлагбаум. Инспектор ДПС ГИБДД открыл стрельбу по колёсам автомобиля, но это не принесло результата. Тогда полицейский остановил проезжающую машину и на ней начал преследование скрывающегося с обвиняемыми автомобиля.

Подельник мужа убитой решил больше не участвовать в погоне и скрыться на базе отдыха, когда он выходил из машины был замечен водителем, проезжающего мимо автомобиля, который сообщил о подозрительных мужчинах в полицию. Пытавшийся скрыться был задержан.

Организатор преступления не справился с управлением автомобиля и врезался в столб. Мужчина был задержан преследовавшим его сотрудником полиции.

Предварительное следствие по уголовному делу завершено.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбурге местный 44-летний житель убил своего брата, а затем покончил с собой.