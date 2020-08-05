Томск, , 06:54 — REGNUM В Томской области спасли 81-летнюю женщину, заблудившуюся в окрестностях деревни Лоскутово. Как сообщили ИА REGNUM 5 августа в областном главке МЧС, спасатели вывели пенсионерку из леса.

Сообщение о происшествии спасатели Томской областной поисково-спасательной службы получили 4 августа. Выяснилось, что женщина ушла в лес за грибами около 11:00 по местному времени. Через некоторое время она поняла, что заблудилась и позвонила родственникам. Они обратились за помощью.

В поисках принимали участие сотрудники Томской областной поисково-спасательной службы, полицейские и пожарные села Богашево. Женщину нашли в 18:40 в двух километрах от того места, где она вошла в лес. Её состояние специалисты оценили как удовлетворительное.

«Выводили из леса долго — в силу возраста пенсионерке было тяжело передвигаться», — рассказал замначальника ПСС Владлен Кузьменчук.

Как сообщало ИА REGNUM, в брянских лесах за два дня заблудились пять грибников.

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