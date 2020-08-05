Остин, США, , 06:37 — REGNUM Молодому бизнесмену из штата Техас предъявили обвинения в мошенничестве при получении льготных займов на сумму $1,6 млн, которые он, вместо зарплаты персоналу компании, потратил на покупку спортивного автомобиля Lamborghini, дорогих часов и развлечения. Об этом 4 августа сообщает пресс-служба прокуратуры Южного округа Техаса.

29-летний Ли Прайс получил доступ к заёмным средствам, предоставляемым правительством США для выплаты зарплат сотрудникам частных предприятий во время пандемии нового коронавируса, в рамках программы, нацеленной на оказание финансовой поддержки малому и среднему бизнесу. Обвиняемому инкриминируется предоставление «ложных данных банкам, электронное мошенничество, подлог и противозаконные денежные операции».

Как было установлено прокуратурой в ходе проверки компании молодого предпринимателя Price Enterprises, в ней отсутствует указанное в заявке на льготный кредит количество сотрудников. А лицо, представленное главой фирмы, умерло ещё в апреле 2020 года, за один месяц до подачи заявки.