Якутск, , 06:19 — REGNUM В Якутии 5 августа тушат 18 лесных пожаров, семь из них уже локализованы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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Природные пожары действуют на общей площади 1786 га. За прошедшие сутки в зоне обслуживания ликвидирован один пожар в Горном районе. В зоне контроля потушено семь возгораний. На ликвидации огня задействовано 754 человека, 62 единицы техники.

В зоне контроля, на труднодоступных и удалённых землях лесного фонда, зафиксировано 65 термоточек на общей площади 255 394 га. Угрозы населению и объектам экономики нет.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 48 лесных пожаров на общей площади 2593 га.