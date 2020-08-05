Пекин, , 06:00 — REGNUM Число жертв обрушения склада на северо-востоке Китая достигло девяти, сообщает 5 августа агентство Синьхуа.

Девять человек, как сообщалось ранее, находились под завалами склада одного из продуктовых предприятий в районе Даоли столицы провинции Хэйлунцзян города Харбине на северо-востоке Китая.

Инцидент произошёл около 8:55 по местному времени 4 августа. Спасательные работы были завершены после того, как тела всех девяти жертв были обнаружены в 4:50 по местному времени 5 августа.

В операции участвовало более 350 человек. Владелец склада, арендатор и арендодатель были задержаны, в настоящее время проводится расследование причин произошедшего.