Вашингтон, , 05:41 — REGNUM Активную помощь ливанским властям в устранении последствий взрыва в порту Бейруте оказывает ООН, заявил заместитель официального представителя генсека организации Фархан Хак в ходе пресс-конференции.

Кроме того, он отметил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гуттереш глубоко соболезнует родственникам и близким жертв случившегося, а также желает скорейшего выздоровления пострадавшим, включая сотрудников миссии ООН в Ливане.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Фархан Хак заявил, что по меньшей мере 48 сотрудников ООН пострадали в результате взрыва в порту Бейрута.

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