Бейрут, , 04:11 — REGNUM Несколько сотрудников ООН пострадали в результате взрыва в порту ливанской столицы Бейрута, заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак телеканалу Аль-Джазира.

«В результате взрыва в Бейруте получили ранения 48 сотрудников ООН», — заявил он.

Хак добавил, что помимо сотрудников Организации Объединенных Наций пострадали и 27 членов их семей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в порту ливанской столицы Бейрута произошел мощный взрыв. От взрыва погибли не менее 78 человек, еще более трех тысяч получили ранения. По данным местных властей, в порту взорвался склад, в котором находилось около 2750 тонн аммиачной селитры.

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