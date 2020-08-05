Гуанчжоу, Китай, , 04:07 — REGNUM Пять человек стали жертвами дорожно-транспортного происшествия в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает 4 августа агентство Синьхуа.

По данным бюро общественной безопасности города Цинъюань, инцидент произошел ранним утром по местному времени 4 августа, когда семиместный автобус столкнулся с тяжелым полуприцепом на участке шоссе в уездном города Ляньчжоу.

Три человека скончались на месте, еще один умер во время оказания ему помощи. Еще один пострадавший скончался от тяжелых травм в госпитале. Проводится дальнейшее расследование причин произошедшего.