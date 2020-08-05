Портленд, США, , 04:04 — REGNUM В городе Портленд (штат Орегон, США) сотрудники федеральных правоохранительных органов за месяц беспорядков получили более 270 различных травм и ранений. Об этом и.о. заместителя главы Министерства внутренней безопасности (МВБ) США Кен Кучинелли сообщил 4 августа в ходе слушаний в юридическом комитете Сената Конгресса США.

«С 4 июля этого года было более 270 травм среди сотрудников федеральных правоохранительных органов от рук жестоких анархистов, одержимых нападениями и разрушениями», — говорится в распространённом пресс-службой МВБ письменном вступительном слове Кучинелли.

По его словам, участники беспорядков при нападении на федеральную собственность, федеральных силовиков и сотрудников местных правоохранительных органов используют молотки, бейсбольные биты, лазеры, коктейли Молотова, петарды, химикаты и другие боеприпасы.

Кучинелли отметил, что «МВБ пришлось расширять своё присутствие в Портленде не из-за мирных протестующих», а потому что за последние два месяца «ситуация в Портленде перешла в не что иное, как непрекращающиеся ночные беспорядки, угрожающее жизни насилие в отношении федеральных правоохранителей и институтов, которые они старательно защищают».

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп необходимым условием вывода сотрудников министерства внутренней безопасности США из Портленда назвал «очистку города от анархистов и агитаторов». По словам Трампа, если бы не сотрудники федеральных силовых структур, «не было бы уже никакого Портленда» — анархисты учинили бы там беспрецедентный хаос.

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