Бейрут, , 03:51 — REGNUM Служба национальной безопасности Ливана начала расследование факта нахождения аммиачной селитры в порту столицы страны Бейрута еще пять месяцев назад, передает телеканал OTV со ссылкой на осведомленные источники.

По его данным, расследование показало опасность нахождения подобных веществ в ангаре № 12 порта Бейрута. При этом утверждается, что груз с селитрой находится на борту корабля под флагом одной из стран Африки.

Тем не менее, после расследование было назначено ответственное лицо за хранение селитры со стороны порта и государства. Спецслужбы предложили обеспечить особые условиях хранения опасного груза или продажу его.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в порту ливанской столицы Бейрута произошел мощный взрыв, в результате которого погибли не менее 78 человек, еще тысячи получили ранения. По предварительной версии, в порту взорвалось около 2750 тонн аммиачной селитры.

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